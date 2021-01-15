РИАМО – 15 янв. Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба заразился коронавирусной инфекцией, тесты на инфекцию оказались положительные, сообщает Газета.ru.

«Тест на коронавирус нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы дал положительный результат», - говорится в сообщении.

Также положительным тест оказался у вратаря «Зенита» Андрей Лунева. Спортсмены не поехали с клубом на первый зимний сбор в Дубае. Они присоединятся к команде позже.

Первый матч на сборе у российской команды пройдет 21 января.​

С начала пандемии в РФ выявили 3 520 531 случай Covid-19, умерли 64 495 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, врачи вылечили 2 909 680 человек.​

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Текстовая трансляция

15 ЯНВАРЯ

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- Футболист сборной РФ Артем Дзюба заразился коронавирусом. Спортсмену пришли положительные результаты теста.

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- В РФ могут зарегистрировать третью вакцину от Covid‑19. Ее разработал Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова.

- В России выявили около 1,5 тыс мутаций коронавируса. Глава Роспотребнадзора считает, что скоро коронавирус станет сезонным заболеванием.

- За сутки в России зарегистрировали 24 715 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 361 больного. В Москве - 5 534.

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