РИАМО - 15 янв. С начала года подмосковными операторами системы-112 было обработано порядка 500 тысяч вызовов, с начала эксплуатации системы, а именно с 1 июня 2015 года, операторам поступило свыше 47 миллионов звонков, говорится в сообщении пресс-службы системы-112 Московской области.

«На сегодняшний день около 80% обращений на номер «112» адресовано специалистам скорой медицинской помощи, более 17% – полиции и ГИБДД, остальные 3% – пожарной охране, аварийной службе газовой сети, службе Антитеррор и другим службам», – говорится в сообщении.

Каждый день в региональную систему-112 поступает около 30 тысяч вызовов. На номер также могут обращаться люди с ограниченными возможностями по слуху и речи. В центрах обработки вывозов на постоянном дежурстве находятся профессиональные сурдопереводчики. В системе оказывают помощь и тем, кто оказался в экстренной ситуации. До приезда служб психологи поддерживают связь с заявителем, помогают ему успокоиться и предпринять нужные действия.

В систему можно обратиться за помощью с помощью телефона, СМС, приложения «112 МО» для мобильных устройств, программы Skype, а также при помощи оборудования системы Эра-Глонасс. Дополнительные способы связи планируют внедрить в текущем году.

Система-112 региона работает круглосуточно. Она находится в постоянной готовности к организации экстренного реагирования на сообщения о происшествиях. Система, в работе которой задействованы свыше 3,6 тысячи специалистов, является самой масштабной на территории России.

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Текстовая трансляция

15 ЯНВАРЯ

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