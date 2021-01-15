РИАМО - 15 янв. Работу общественного транспорта Подмосковья в ночь на 19 января продлят до 02:00, чтобы доставить жителей к 220 крещенским купелям, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На 345 регулярных маршрутах будут курсировать порядка 1,7 тысячи автобусов.

«По поручению губернатора Подмосковья для обеспечения доступного и комфортного транспортного обслуживания жителей и гостей региона к храмам и купелям в ночь с 18 на 19 января продлят работу общественного транспорта до 2 часов ночи», - сказала первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

Интервал движения общественного транспорта с 22:00 до 02:00 в крещенскую ночь сократится и составит не более 20 минут. В транспортной работе будет задействовано более 40 перевозчиков.

В преддверии праздника автобусы подготовят к работе: проверят работоспособность транспортных средств, исправность основных узлов и агрегатов, а также отопительных систем. С водителями будут проведены дополнительные инструктажи по соблюдению ПДД в сложных погодных условиях.

Адреса расположения оборудованных мест для крещенских купаний можно посмотреть на карте РИАМО.

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