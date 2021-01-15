РИАМО - 15 янв. На юго-востоке Москвы завершили строительство первого корпуса в ЖК «Тополя», говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Жилой комплекс расположен рядом со станциями метро «Братиславская» и «Люблино».

«По результатам закончившейся итоговой проверки Мосгосстройнадзор оформил заключение о соответствии (ЗОС) объекта требованиям проектной документации. В настоящее время готовятся документы для оформления разрешения на ввод в эксплуатацию», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Здание переменной этажности - 11-16-19-22. В нем предусмотрели два подземных этажа. Общая площадь корпуса порядка 36,8 тысячи квадратных метров, общая площадь 446 квартир – 24 тысячи «квадратов».

Корпус возведен в рамках строительства ЖК «Тополя». Жилой комплекс будет состоять из трех жилых корпусов и встроенного-пристроенного детского образовательного учреждения на 50 мест, объединенного подземной двухуровневой автостоянкой. Всего в трех домах запроектировано 765 квартир.