РИАМО - 15 янв. Уголовное дело возбуждено после того, как зарубежная компания поставила московской организации использованные одноразовые перчатки, говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры.

Иностранная компания поставила более 9,9 миллиона одноразовых виниловых перчаток, которые ранее были использованы.

«По инициативе прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов возбуждено уголовное дело по факту покушения на нарушение санитарно-эпидемиологических правил», — говорится в сообщении.

Во время пандемии коронавируса предоставление средств индивидуальной защиты, бывших в употреблении, является грубым нарушением санитарно-эпидемиологических правил, что могло способствовать массовому заболеванию граждан.

Результаты расследования поставлены прокуратурой на контроль.

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Текстовая трансляция

15 ЯНВАРЯ

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