РИАМО - 15 янв. В Москве 16 января прогнозируется небольшой снег, температура опустится до минус 13 — минус 16 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

Обычно в это время года температура не опускается ниже минус 6 градусов. На следующей неделе также будет морозно.

«Во вторник холодная аномалия станет сокращаться: в полуденные часы около минус 10 градусов», - говорится в сообщении.

Центральная часть РФ по-прежнему будет находиться во власти аномальных морозов.