РИАМО - 15 янв. Судебные приставы разыскивают в Подмосковье мужчину, который по решению суда должен был передать ребенка его матери, но в итоге уехал с ним и не выходит на связь, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Главного управления ФССП по Московской области.

«Разыскивается Голубков Роберт Юрьевич 1963 года рождения, преднамеренно уклоняющийся от исполнения решения суда о передаче несовершеннолетнего матери для проживания с ней. Мужчина <…> увез ребенка в неизвестном направлении», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящий момент мужчина скрывается от бывшей супруги и судебных приставов, а также постоянно меняет свое место жительства. Известно, что отец вместе с мальчиком находятся на территории Подмосковья.

Граждан, обладающих какой-либо информацией в отношении данного лица, просят сообщить по одному из телефонов: отдел оперативного дежурства ГУФССП России по Московской области: 8 (495) 580-59-61; 8 (495) 580-59-46.

Также информацию можно сообщить в специализированное межрайонное отделение по исполнению отдельных исполнительных действий и разыскных заданий ГУФССП России по Московской области: 8 (495) 580-59-37; 8 903 747-57-44.