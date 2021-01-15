РИАМО - 15 янв. Пользователи соцсетей поблагодарили художественного руководителя детского юмористического журнала «Ералаш» Бориса Грачевского за создание этого тележурнала и выразили сожаление по поводу смерти Грачевского.

Грачевский скончался на 72-м году жизни.

«Веселые истории экран покажет наш, веселые истории в журнале «Ералаш»... Спасибо за веселое детство, Борис Юрьевич», — написал в Twitter пользователь MityaMusatov.

Пользователь malenkiyfriz отметила, что Грачевский все детство был для нее добрым дедушкой, которого ей не хватало.

Другие пользователи пожаловались на то, что смерть Грачевского стала еще одним печальным событием начала 2021 года.

«Очень жаль... Соболезнования семье... <…> Глядя на фото, понимаешь все коварство ковида...» — отметила пользователь Twitter zaikaorit247, опубликовав фото с улыбающимся Грачевским в больнице.

Очень жаль... Соболезнования семье...

Художественный руководитель "Ералаша" Борис Грачевский умер на 72-м году жизни, сообщила его жена

Борис лежал в реанимации с осложнениями от коронавируса.

Глядя на фото, понимаешь все коварство ковида... pic.twitter.com/3yzIq9eD5P — zaikaorit247 (@zaikaorit247) January 14, 2021

Пользователь 23kiskis рассказала, что смерть Грачевского для нее является как будто уходом детства.

Некоторые пользователи в связи со смертью Грачевского решили пересмотреть старые выпуски «Ералаша». Пользователь liiizaliiiza рассказала, что и сейчас эти выпуски вызвали смех.

«Борис Грачевский умер! Светлая память! Грачевский = «Ералаш» = детство = счастье! Спасибо за тот восторг, с каким ждала и смотрела каждый выпуск «Ералаша»! Скорблю всем сердцем!» — поделилась Елена Трофимчук.

Грачевский родился в Москве в 1949 году. В 1974 году по своей инициативе совместно с драматургом Александром Хмеликом основал детский юмористический киножурнал «Ералаш».

В конце прошлого года Грачевского госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Он находился в тяжелом состоянии.

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