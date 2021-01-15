РИАМО - 15 янв. На дня в России планируют зарегистрировать вакцину от коронавируса, которую разработал Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова, сообщает kp.ru.

«Институт Чумакова днями должен получить регистрационное удостоверение», —​ сказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в ходе Гайдаровского форума.

Она подчеркнула, что результаты клинических исследований данного препарата «уже очень хороши и очень показательны».

На сегодняшний день в России регистрацию прошли две отечественные вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

С начала пандемии в стране зафиксирован 3 520 531 случай Covid-19, скончались 64 495 заболевших, выздоровели 2 909 680 человек.​

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Текстовая трансляция

15 ЯНВАРЯ

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