РИАМО - 15 янв. На дня в России планируют зарегистрировать вакцину от коронавируса, которую разработал Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова, сообщает kp.ru.
«Институт Чумакова днями должен получить регистрационное удостоверение», — сказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в ходе Гайдаровского форума.
Она подчеркнула, что результаты клинических исследований данного препарата «уже очень хороши и очень показательны».
На сегодняшний день в России регистрацию прошли две отечественные вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».
С начала пандемии в стране зафиксирован 3 520 531 случай Covid-19, скончались 64 495 заболевших, выздоровели 2 909 680 человек.
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Текстовая трансляция
15 ЯНВАРЯ
- Пункт вакцинации от Covid‑19 появится в ГУМе. Ежедневно ГУМ посещают свыше тридцати тысяч человек.
- Футболист сборной РФ Артем Дзюба заразился коронавирусом. Спортсмену пришли положительные результаты теста.
- Свежая карта расчпространения коронавируса в Подмосковье
- В Москву из‑за рубежа поставили почти 10 млн использованных одноразовых перчаток. Прокуратура города инициировала возбуждение уголовного дела.
- В РФ могут зарегистрировать третью вакцину от Covid‑19. Ее разработал Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова.
- В России выявили около 1,5 тыс мутаций коронавируса. Глава Роспотребнадзора считает, что скоро коронавирус станет сезонным заболеванием.
- За сутки в России зарегистрировали 24 715 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 361 больного. В Москве - 5 534.
- Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург не исключил создание однокомпонентной вакцины от Covid-19. Однако она должна давать иммунитет на долгое время.
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