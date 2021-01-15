РИАМО (КОРОЛЕВ) - 15 янв. С улиц Королева в минувшем году вывезли 132 бесхозных автомобиля, говорится в сообщении пресс-службы городского координационного совета.

Городское предприятие «Автобытдор» обслуживает Королев, поддерживая чистоту 213 километров тротуаров общественных зон и 227 километров дорог, 250 детских и 74 спортивных и воркаут-площадок, 85 автобусных остановок и множества других объектов городского хозяйства.

«За прошедший год специалисты «Автобытдора» поменяли 2 635 ламп в уличных фонарях, удалили 2 617 аварийных деревьев и обрезали разросшиеся ветки на 2 329 деревьях. С улиц города вывезено 132 бесхозных автомобиля», - говорится в сообщении.

Также в ведении предприятия ремонт дорог и тротуаров, уборка с них снега и мусора, нанесение дорожной разметки, ремонт дорожных знаков и сооружение искусственных дорожных неровностей.

На предприятии работают 377 сотрудников.