РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 янв. В Балашихе за минувшие сутки выявили 47 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начала эпидемии в округе зафиксировали 4 871 случай инфицирования, сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

1 361 случай заболевания коронавирусной инфекцией выявлен в Подмосковье за минувшие сутки.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 174 620 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 3 217 человек. Выздоровели и выписались 133 874 человека. 4 871 случай инфицирования зафиксирован в Балашихе (плюс 47)», - говорится в сообщении.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

Текстовая трансляция

15 ЯНВАРЯ

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