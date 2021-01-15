РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 янв. С начала 2021 года в роддоме Люберец появились на свет два ребенка, вес каждого из которых составляет более 5 килограммов, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«12 января в 12:01 родился мальчик весом 5320 граммов, ростом 60 сантиметров. Назвали Иваном. Родители новорожденного не предполагали, насколько большим окажется их счастье: УЗИ показывало вес около 4 килограммов. Поздравляем родителей с рождением такого богатыря! Пусть Ванечка растет на радость маме, папе и сестренке», - говорится в сообщении.

Кроме того, в новогодние праздники появилась на свет девочка весом 5030 граммов и ростом 59 сантиметров. В 2021 году она стала первым ребенком-богатырем.