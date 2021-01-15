РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 янв. В подмосковном Подольске в ночь с 18 на 19 января на Крещение можно будет окунуться в купели на четырех площадках, сообщается на сайте администрации округа.

Администрация Подольска призвала жителей округа, планирующих окунуться в крещенскую воду, сделать это в специально оборудованных местах. Во время крещенских купаний в этих местах обеспечат все необходимые меры безопасности, организуют дежурство медиков, сотрудников правоохранительных органов и спасателей.

«В 2021 году в городском округе Подольск для желающих установят купели по четырем адресам. Центральным местом, где можно будет окунуться в крещенскую купель, станет парк культуры и отдыха имени Виктора Талалихина на улице Рабочая, 5Б. Рядом с купелью установят палатки для переодевания, осветительные и обогревательные приборы, здесь же можно будет выпить горячего чая и кофе с баранками», – говорится в сообщении.

Еще три купели установят на территории зоны отдыха у водоема в Южном поселке на улице Сосновая; в детском парке в микрорайоне Климовск на улице Заводская, 6А; в парке «Дубрава» в микрорайоне Климовск на улице Победы, 3.

Праздник Крещения Господня напоминает об евангельском событии, когда Христос пришел на берег реки Иордан и его крестил пророк Иоанн Предтеча. Крещение и Богоявление – названия одного и того же праздника. Во время Крещения Христа явилась Святая Троица: Сын Божий стоял в водах Иордана, голос Бога Отца зазвучал с небес, а Святой Дух сошел в виде голубя.

В Крещенский сочельник, 18 января, и в сам праздник Крещения Господня, 19 января, в церквях совершается Великое водосвятие. Вода, освященная в эти дни, называется Великая Агиасма. «Агиасма» переводится с греческого языка как святыня. Ее верующие приносят из храма домой, пьют, освящают жилища и хранят ее весь год, до следующего праздника Богоявления.

Принято считать, что в Крещенскую ночь вся вода становится святой. Об этом говорится в одной из стихир праздника: «Днесь вод освящается естество». Отсюда и народная традиция – окунаться в эти дни в иордань – специально отведенное для этого место.