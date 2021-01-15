РИАМО - 15 янв. За минувшие сутки в Подмосковье выявили 1361 случай заболевания коронавирусом, общее число зарегистрированных случаев превысило 174 тысячи, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

В Московской области на текущий момент выявлено 174 620 случаев коронавирусной инфекции. За пандемию скончались 3217 человек, из них 29 — за прошедшие сутки.

На текущий момент в регионе работают свыше 90 прививочных пунктов. Сервис для онлайн-записи на вакцинацию от Covid-19 доступен на региональном портале госуслуг.

При любых симптомах ОРВИ рекомендуется вызывать врача на дом. В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8-800-550-50-30 и сайт.

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Текстовая трансляция

15 ЯНВАРЯ

- Пункт вакцинации от Covid‑19 появится в ГУМе. Ежедневно ГУМ посещают свыше тридцати тысяч человек.

- Футболист сборной РФ Артем Дзюба заразился коронавирусом. Спортсмену пришли положительные результаты теста.

- Свежая карта расчпространения коронавируса в Подмосковье

- В Москву из‑за рубежа поставили почти 10 млн использованных одноразовых перчаток. Прокуратура города инициировала возбуждение уголовного дела.

- В РФ могут зарегистрировать третью вакцину от Covid‑19. Ее разработал Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова.

- В России выявили около 1,5 тыс мутаций коронавируса. Глава Роспотребнадзора считает, что скоро коронавирус станет сезонным заболеванием.

- За сутки в России зарегистрировали 24 715 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 361 больного. В Москве - 5 534.

- Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург не исключил создание однокомпонентной вакцины от Covid-19. Однако она должна давать иммунитет на долгое время.