РИАМО – 15 янв. Доллар и евро показали рост по отношению к рублю в начале торгов, отыгрывая снижение котировок на нефтяном рынке, сообщает Газета.ru.

«Так, по данным на 10:04 по московскому времени, курс доллара расчетами на завтра поднялся до 73,51 рубля, отметив рост на 30 копеек», - говорится в сообщении.

Евро выросло на 13 копеек до 89,2 рубля.

При этом стоимость североморской нефтяной смеси марки Brent упала на 1,2% до 55,73 доллара за баррель. ​