РИАМО – 15 янв. Доллар и евро показали рост по отношению к рублю в начале торгов, отыгрывая снижение котировок на нефтяном рынке, сообщает Газета.ru.
«Так, по данным на 10:04 по московскому времени, курс доллара расчетами на завтра поднялся до 73,51 рубля, отметив рост на 30 копеек», - говорится в сообщении.
Евро выросло на 13 копеек до 89,2 рубля.
При этом стоимость североморской нефтяной смеси марки Brent упала на 1,2% до 55,73 доллара за баррель.
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