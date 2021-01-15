РИАМО - 15 янв. В прошлом году в Московской области зарегистрировали 74 тысячи преступлений, это на 4% меньше, чем в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

За минувший год сократилось число убийств на 15,5%, грабежей - на 7,4%, квартирных краж – на 31,9%, угонов - на 26,5%, преступлений в общественных местах - на 7%. Количество преступлений совершенных иностранными гражданами уменьшилось на 4,1%.

«Сейчас все больше процессов и сервисов переводится в онлайн, поэтому отмечается и рост количества мошеннических операций в сети Интернет», - сказал зампред правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.

Он добавил, что сферы и способы мошеннических действий постоянно меняются, поэтому нужно проявлять бдительность.

«Если возникло сомнение по той или иной услуге, которую предлагают по телефону, – лучше посоветоваться с родными или друзьями. По фактам мошенничества нужно сразу обращаться в правоохранительные органы», - отметил Каратаев.