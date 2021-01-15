РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 янв. Жители Балашихи до 15 февраля могут сдать новогодние деревья на переработку в один из четырех специальных пунктов сбора в рамках экологической акции «Подари вторую жизнь своей елке», которая стартовала в пятницу, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Экологическая акция «Подари вторую жизнь своей елке» стартовала в пятницу и проводится по всему Подмосковью. В Балашихе она проходит в третий раз. Собранные деревья после переработки станут удобрением, которое используют для проведения акции «Наш лес. Посади свое дерево».

«Сегодня (15 января – ред.) в Балашихе в третий раз стартовала областная экоакция «Подари вторую жизнь своей елке». Она продлится до 15 февраля. В городском округе расположены четыре бесплатных пункта для сбора деревьев, на которых по условиям не должно быть украшений: у здания администрации в микрорайоне Железнодорожный, на улице Парковой у дома №19 и на двух площадках «Мегабак – на улице Терешковой, владение 4 и на улице Пригородной, владение 90 в микрорайоне Саввино», – сказала начальник управления ЖКХ администрации Балашихи Юлия Смирнова.

Она добавила, что в ходе акции в 2019 году в Балашихе сдали более 500 деревьев, а после переработки из них сделали детскую площадку, которую установили на территории детского дома «Непоседы». В 2020 году собрали порядка 300 елок.

«Надеюсь, что в этом году жители городского округа более активно примут участи в акции. Призываем не выбрасывать елки на контейнерные площадки, не оставлять их в сугробах возле подъездов, а сдавать на специально отведенные пункты сбора, чтобы деревья уходили на переработку, став хорошим удобрением для высадки новых деревьев», – подчеркнула Смирнова.

Все площадки оформлены специальными баннерами, чтобы жители могли их узнать.

Жительница Балашихи Татьяна Гордейчук впервые привезла новогоднюю елку на пункт сбора на площадку «Мегабак» на улице Терешковой, владение 4.

«Информацию о данной акции я узнала через управляющую компанию и решила в этом году присоединиться и принести елку после праздников. Вчера с семьей ее разрядили и решили привезти сюда. Считаю, что выкидывать елки на контейнерные площадки не надо, чтобы не засорять двор. Раньше относили на мусоросборник и оставляли там, а сейчас хотим подарить ей вторую жизнь», – пояснила Гордейчук.

Всего в Московской области в 2019 и 2020 годах в рамках экоакции было собрано более 30 тысяч новогодних деревьев.