РИАМО - 15 янв. Для жителей Подмосковья с пятницы начинают работать более 200 пунктов приема на вторичную переработку новогодних елок, деревья также принимают на всех пунктах крупногабаритных отходов «Мегабак», сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Экоакция «Подари своей елке вторую жизнь!» пройдет в регионе уже в третий раз. Сдать деревья можно до 15 февраля.

«В этом году новогодние елки будут приниматься на всех пунктах крупногабаритных отходов «Мегабак». В регионе работают уже 45 таких площадок, а в тех муниципалитетах, где «Мегабак» пока не организован, как и в прошлые годы, администрации оборудуют брендированные пункты приема. Всего елки будут принимать около 200 пунктов», — сказал зампред правительства Московской области Евгений Хромушин.

По его словам, в предыдущие два года жители принимали участие в акции и сдали более 10,5 тысяч елок. Весь объем был переработан в почвогрунт и элементы для детских площадок.

Точные адреса и график работы пунктов приема размещен на сайте регионального министерства ЖКХ, а также на сайтах муниципалитетов, Ассоциации председателей советов МКД Московской области и Ассоциации общественного контроля в сфере ТКО. В каждом городском округе в среднем будет работать по две и более точек.

По поручению губернатора области Андрея Воробьева в регионе создается комплексная система обращения с отходами, включающая раздельный сбор мусора. В конце года в Подмосковье были закрыты все полигоны ТКО в черте муниципалитетов.

Отходы направляются на современные комплексы по их переработке. Благодаря этому на вторичное использование направлено уже более 2 миллионов тонн отсортированного мусора.

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