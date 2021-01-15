РИАМО - 15 янв. Московская городская дума готова рассмотреть вопрос увековечивания памяти художественного руководителя детского юмористического журнала «Ералаш» Бориса Грачевского, который скончался на 72-м году жизни, сообщил РИАМО председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
Грачевский родился в Раменском районе Московской области в 1949 году. В 1974 году по своей инициативе совместно с драматургом Александром Хмеликом основал детский юмористический киножурнал «Ералаш».
В конце прошлого года Грачевского госпитализировали с коронавирусом. Его состояние оценивали как тяжелое, он находился в медикаментозной коме.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии