РИАМО - 15 янв. Московская городская дума готова рассмотреть вопрос увековечивания памяти художественного руководителя детского юмористического журнала «Ералаш» Бориса Грачевского, который скончался на 72-м году жизни, сообщил РИАМО председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

«Я никак этого не ждал. Да, он лежал с «короной», им активно занимались, мы старались помогать, но организм не выдержал. Он был замечательным человеком, другом, товарищем. Добрым, талантливым. Конечно, я думаю, что память его нужно будет увековечить, хотя бы памятной доской», - сказал Герасимов.

Грачевский родился в Раменском районе Московской области в 1949 году. В 1974 году по своей инициативе совместно с драматургом Александром Хмеликом основал детский юмористический киножурнал «Ералаш».

В конце прошлого года Грачевского госпитализировали с коронавирусом. Его состояние оценивали как тяжелое, он находился в медикаментозной коме.