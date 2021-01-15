РИАМО - 15 янв. Для жителей и гостей Московской области подготовят около 75 специально оборудованных торговых точек в местах купания на Крещение, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Для комфортного пребывания жителей и гостей Подмосковья на крещенских купаниях будут организованы полевые кухни и порядка 75 торговых точек вблизи водоемов в 53 городских округах региона», — сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Он добавил, что в рамках борьбы с Covid-19 во всех торговых пунктах будут приняты необходимые меры: сохранение дистанции, дезинфекция каждые 1-2 часа, дополнительная упаковка продуктов и наличие масок и перчаток.

«После ледяной воды на торговых палаточных пунктах можно будет согреться и выпить горячий чай, травяные отвары или кофе, а также перекусить. Здесь будет представлена разнообразная выпечка и бутерброды», — добавил Воскресенский.

В этом году в Подмосковье в ночь с 18 на 19 января подготовлено около 220 специально оборудованных для купания мест. Они будут находиться при храмах, у святых источников, на открытых водоемах, прудах.

Для комфортного проезда к местам купаний подготовят около 260 дорог. На парковках для участников купаний подготовят около 10 тысяч мест. Интервалы движения автобусов с 22:00 до 02:00 сократят.

Адреса расположения оборудованных мест для крещенских купаний можно посмотреть на карте РИАМО.