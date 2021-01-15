РИАМО - 15 янв. Полицейские в Подольске задержали 28-летнего уроженца ближнего зарубежья, его подозревают в вымогательстве денег, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник, находясь в микрорайоне Климовск, под угрозой применения насилия посадил в такси 29-летнего мужчину и вывез его в дачный дом своего знакомого, расположенный в деревне Лучинское. Нанеся ему телесные повреждения, похититель стал требовать перевода на его банковский счет 100 тысяч рублей», - сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

После получения требуемой суммы правонарушитель отпустил гражданина.

Возбуждено уголовное дело.

«Полицейскими установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления. В ходе обыска у задержанного была обнаружена и изъята часть похищенных денежных средств. Мужчина пояснил, что хотел напугать потерпевшего, так как последний неоднократно оказывал знаки внимания его супруге», – добавила Петрова.