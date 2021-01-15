РИАМО – 15 янв. В ГУ МЧС России по Подмосковью назвали оптимальное время нахождения в проруби во время крещенских купаний, в воде не стоит находиться больше минуты, сообщает Федеральное агентство новостей.

«При входе в воду <...> нужно как можно быстрее достигнуть нужной глубины. Плавать при этом не следует», - говорится в сообщении.

Если находиться в проруби большее время, можно получить общее переохлаждение организма. Нырять в купель с головой тоже не стоит.

Лучше всего окунаться только по шею. Таким образом можно избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга.

В Подмосковье на Крещение оборудуют 220 купелей. Они будут находиться при храмах, у святых источников, на открытых водоемах, прудах.

Для комфортного проезда к местам купаний подготовят около 260 дорог. На парковках для участников купаний подготовят около 10 тысяч мест. Интервалы движения автобусов с 22:00 до 02:00 сократят.

Посмотреть, где находятся места для крещенских купаний, можно на интерактивной карте РИАМО. ​