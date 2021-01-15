РИАМО - 15 янв. Утвержден предмет охраны здания Товарищества скоропечатни А.А. Левенсона, которое находится в Трехпрудном переулке, 9, строения 1, 4, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сама скоропечатня возникла в 1881 году в Рахмановском переулке как небольшая типография. В конце XIX века это было уже довольно крупное полиграфическое производство», - говорится в сообщении.

Проект по расширению дела заказали архитектору Федору Шехтелю в 1899 году. Для этого купили участок Трехпрудном переулке. В те времена Шехтель был театральным художником. Его считали лучшим виньетистом столицы. Благодаря его необычному проекту скоропечатня получилась в стиле модерн.

По словам руководителя департамента культурного наследия столицы Алексея Емельянова, административный корпус скоропечатни А.А. Левенсона напоминает небольшой замок в романо-готическом стиле. При этом изящный рисунок рам типичен для стиля модерн.

По итогам исследований Мосгорнаследие утвердило предмет охраны скоропечатни - композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов здания 1900–1909 годов. В предмет охраны также вошли цоколь, карнизы между этажей, декор и другие элементы.

Комплексную реставрацию административного корпуса провели в 2013–2016 годах. ​