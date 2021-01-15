РИАМО – 15 янв. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург не исключил создание однокомпонентной вакцины от Covid-19, однако она должна давать иммунитет на долгое время, сообщает РИА Новости.

«Вакцины, которые можно вводить один раз, есть и сейчас, но другое дело, как они будут защищать. <…> Надо, чтобы она по крайней мере года на два защищала, а не на несколько месяцев. Поэтому это вопрос дискуссионный. В принципе не исключено», - сказал Гинцбург.

По его словам, сейчас еще нет четких подходов для создания однокомпонентной вакцины, которая будет отвечать всем необходимым требованиям.

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в Минздраве 11 августа 2020 года. Она стала первой в мире вакциной против Covid-19.

Вакцина создана на основе аденовирусного вектора, который доставляет в организм человека генетический код коронавируса, тем самым формируя иммунитет.

Аденовирусы, извлекаемые из аденоидов, десятки лет используются учеными для создания многих вакцин, в том числе от лихорадки Эбола.

Вакцина является двухвекторной, то есть вакцинация проводится дважды, что обеспечивает длительный иммунитет. ​

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Текстовая трансляция

14 ЯНВАРЯ

- Подмосковье наращивает мощности для вакцинации граждан от коронавирусной инфекцией, регион готов к массовой вакцинации населения, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

- Порядка 40% коек для пациентов с коронавирусом в Московской области на текущий момент свободны, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев:

«Мы видим снижение и выявленных случаев по Covid, и госпитализаций. У нас по-прежнему отрицательная динамика, 40% коек у нас свободно», — сказал Воробьев в интервью каналу «Россия 24».

- Спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин привился от коронавируса.По словам политика, вакцинацию он перенес легко.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- В Москве около 140 тысяч человек уже прошли вакцинацию от коронавируса. В городе работают 100 прививочных пунктов.

- Жители столицы смогут вернуться к нормальной жизни уже в мае, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин:

«Я уверен, что само снижение заболеваемости произойдет раньше, <...>, возможно, в конце января - в феврале мы увидим более стабильную динамику снижения заболеваемости. Но, чтобы уже совсем себя уверенно чувствовать, я думаю, что это май», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».​

- Столичную кальянную «Мята lounge» опечатали за нарушение антиковидных мер. Предпринимателем не проводились дополнительные санитарно‑противоэпидемические мероприятия.

- В столице разрабатывают систему льгот для горожан, у которых есть антитела к коронавирусу, эта система будет действовать в том числе в городских учреждениях.

- Ряд ограничений из‑за Covid в Москве могут ослабить на следующей неделе. Ранее антиковидные ограничения продлили в Москве до 21 января.

- До конца января ситуация с коронавирусом в Москве может улучшиться, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

- Онищенко раскритиковал высказывание члена ВОЗ о втором годе пандемии:

«Представитель ВОЗ просто отрабатывает свой кусок хлеба. Нужно не громогласные заявления делать, а говорить населению, какие нужно принимать меры. Будет тяжелее или легче — это все эмоции. Делать такие заявления — это безответственно и безграмотно», — сказал Онищенко.

- Московский кардиолог рассказала о важности прививок от Covid‑19. По ее словам, это поможет сохранить свое здоровье.

- Московские школы готовы к возобновлению очного обучения. С 18 января все ученики первых-одиннадцатых классов московских вернутся за парты.

- На прививку от коронавируса в Подмосковье можно записаться с помощью портала госуслуг, звонка в кол-центр или обращения в поликлинику. Около 60% из тех, кто приходит на вакцинацию, составляют жители старше 60 лет.

- Все прививочные пункты в Подмосковье обеспечены вакциной от Covid‑19. Прививки делают бесплатно.

- Воробьев поручил сделать запись на вакцинацию от Covid удобной и доступной:

Запись должна быть понятной, удобной, но и сама процедура должна вестись по всем протоколам, которые уже хорошо известны. Особый акцент необходимо сделать на записи, на удобстве, доступности записи. Потому что я периодически получаю сообщения на электронную почту, где люди задают вопросы

- Еще свыше 30 тыс доз вакцины «Спутник V» поступило в Подмосковье. Кампания по вакцинации проводится на бесплатной основе посредством современной и безопасной отечественной вакцины.

- Еще 7049 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Всего число выздоровевших от инфекции в столице увеличилось до 722 487.

- Росздравнадзор напомнил о запрете на использование незарегистрированных вакцин от Covid‑19. Данный запрет прописан в российском законодательстве.

- Мишустин сообщил о переломном моменте в ситуации с Covid‑19:

«Россия первой зарегистрировала вакцину и стала ее активно применять. Это позволяет надеяться, что период экономического восстановления мы пройдем значительно быстрее других стран», - отметил глава кабмина в видеообращении к участникам Гайдаровского форума.

- Более 30 частных клиник Москвы будут прививать от коронавируса. Партии вакцины уже направили в 15 учреждений.

- Еще 1358 человек вылечили от коронавируса в Подмосковье. За все время в регионе инфекцию победили 132 567 человек.

- Врач рассказал об отличиях в кашле курильщика и заразившегося Covid. У заболевшего при коронавирусе появляется надсадный сухой кашель, когда человек не может откашляться.

- Подмосковье стало одним из регионов‑лидеров по доступности вакцинации от Covid. В топ-5 также вошли Москва, Сахалинская область, Ненецкий автономный округ и Чукотка.

- За сутки в России зарегистрировали 24 763 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 1 263 больных. В Москве - 5 893.

- В ВОЗ предположили, что второй год пандемии будет тяжелее первого. К росту заболеваемости привели морозы, скопление людей внутри помещений и циркулирующие новые штаммы коронавируса.

- Число пунктов вакцинации от Covid‑19 в Москве увеличилось до 100. Количество категорий людей, которые могут привиться, также выросло.

- Собянин рассказал, когда в Москве могут смягчить антиковидные ограничения.

По мнению специалистов-эпидемиологов, ближайшие дни прояснят складывающуюся в Москве тенденцию, что позволит принять решения на более длительный срок. Если не произойдет ухудшения, и стабилизация нынешнего уровня заболеваемости приобретет устойчивый характер, мы рассмотрим возможность смягчения еще ряда ограничений.

- Вузы и колледжи Москвы не вернутся к очной работе до 21 января.

- Все школьники Москвы возвращаются к очному обучению с 18 января. Транспортные карты школьников разблокируют, и учащиеся вновь смогут пользоваться ими для проезда на общественном транспорте.