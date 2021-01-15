РИАМО - 15 янв. В декабре 2020 года оборот торговли и услуг в Москве вырос на 15%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, и составил 1,246 триллиона рублей, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Так, оборот торговли Москвы увеличился на 11,3% по сравнению с декабрем 2019 года, сферы услуг, в том числе услуг населению, финансовых, страховых услуг, услуг связи, — на 18,2%», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, максимальный прирост для декабря зафиксировали в торговле непродовольственными товарами. Он достиг 26,2%. В 2021 году с 4 по 10 января среднесуточный оборот предприятий розничной торговли увеличился на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Рост объясняют адаптацией столичных предприятий к условиям во время пандемии.

Посещаемость торговых центров уменьшилась на 36,2%. Это компенсируется увеличением мелкооптовой торговли, в том числе торговли онлайн, на 67,1%. В декабре 2020 года предприятия мелкооптовой торговли, которые продают товары в основном через интернет, увеличили обороты на 57,1% в сравнении с декабрем 2019 года. ​

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