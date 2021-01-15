РИАМО - 15 янв. В ночь на пятницу в доме 14 в Симферопольском проезде произошел пожар, в ходе тушения возгорания спасли несколько человек, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

Горела сильно захламленная квартира, расположенная на втором этаже 12-этажного жилого дома. Среди спасенных - один ребенок.

«Площадь пожара составила 40 квадратных метров», - говорится в сообщении.

В 02:55 пожар был ликвидирован.