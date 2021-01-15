РИАМО - 15 янв. В 2020 году онлайн-программы ВДНХ посмотрели более 18 миллионов раз, появились виртуальный путеводитель по фонтанам и гид по обновленным достопримечательностям, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Большой популярностью пользовались онлайн-лекции и мастер-классы образовательного комплекса «Техноград», центров «Космонавтика и авиация» и «Слово», - сказала заместитель мэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

В октябре 2020 года виртуальные мероприятия программы Всемирной недели космоса на ВДНХ посмотрели свыше 560 тысяч раз. Кроме того, открылся портал наградных материалов, где можно узнать об исследователях и покорителях космоса, знаменитых инженерах и промышленниках. В настоящее время на сайте arhiv.vdnh.ru доступно около 11,5 тысяч наградных постановлений, где упоминают порядка 63 организаций и свыше 1 миллиона человек.

В 2020 году заработали онлайн-проекты, которые знакомят пользователей со скульптурами на павильонах ВДНХ и отреставрированными достопримечательностями, рассказывают о фонтанах, предлагают тематические маршруты и обзорные туры. Зимой билеты на каток ВДНХ стали впервые продавать только онлайн. Каток будет принимать посетителей до 28 февраля 2021 года.

Кроме того, летом на ВДНХ распустилось свыше 1,3 миллиона цветов. К середине июня на территории высадили 808,5 тысяч растений. Появились цветочные композиции у павильонов «Оптика» и «Цветоводство и озеленение».

Два новых арт-объекта появились ко Дню семьи, любви и верности. У входа на воздушную экотропу установили композицию «Птицы». Рядом с павильоном №38 поставили кинетическую скульптуру «Армадилло». Летом на Каменских прудах появились домики для трех пар лебедей-шипунов.

В 2020 году по кольцевой дороге ВДНХ запустили бесплатные электробусы. В течение шести месяцев они перевезли более 165 тысяч посетителей. До 1 ноября действовало экотакси. За четыре месяца им воспользовались около 20 тысяч человек.

В парке «Останкино» открыли стадион, который ранее реконструировали. В 2021 году на ВДНХ планируют открыть мультимедийный парк киностудии «Союзмультфильм», центр национальных конных традиций России и другие площадки. ​

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