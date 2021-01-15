РИАМО - 15 янв. Температура воздуха в Подмосковье и столице минувшей ночью опустилась до минус 17,6 градуса, что делает ее самой холодной с начала зимы, до этого самой холодной была ночь на 14 января, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«На ВДНХ зафиксировано минус 17,6 градуса, это самая холодная ночь с начала зимы», - сказала Позднякова.

Она добавила, что прошлая самая холодная ночь была 14 января, тогда было зафиксировано минус 14,3 градуса.

В пятницу температура воздуха в Московском регионе будет на 8 градусов ниже нормы. Ожидается мороз до минус 18 градусов.