РИАМО - 15 янв. В столице начался новый этап приема заявок на включение в перечень социальных предприятий, сообщается на официальном сайте мэра города.
Чтобы приобрести социальный статус, предприятие должно обеспечивать занятость инвалидов, пенсионеров и других социально не защищенных групп, реализовывать их продукцию, производить товары для граждан незащищенных категорий, а также заниматься полезной для общества деятельностью.
Желающие получить такой статус могут отправить заявку на электронный адрес social@mbm.ru или обратиться в центры «Малый бизнес Москвы». О полагающихся мерах поддержки расскажут по номеру +7 (495) 225-14-14. Кроме того, по этому телефону ответят на вопросы, связанные с включением в перечень социальных предприятий.
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