РИАМО - 15 янв. В столице начался новый этап приема заявок на включение в перечень социальных предприятий, сообщается на официальном сайте мэра города.

«В 2020 году в столице прошел первый этап приема заявок от социального бизнеса, в результате которого в департамент поступило около 200 заявок. В перечень вошло более 190 компаний, а 45 из них получили субсидии от города на общую сумму 11 миллионов рублей», - сказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Чтобы приобрести социальный статус, предприятие должно обеспечивать занятость инвалидов, пенсионеров и других социально не защищенных групп, реализовывать их продукцию, производить товары для граждан незащищенных категорий, а также заниматься полезной для общества деятельностью.

Желающие получить такой статус могут отправить заявку на электронный адрес social@mbm.ru или обратиться в центры «Малый бизнес Москвы». О полагающихся мерах поддержки расскажут по номеру +7 (495) 225-14-14. Кроме того, по этому телефону ответят на вопросы, связанные с включением в перечень социальных предприятий. ​