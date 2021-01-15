РИАМО - 15 янв. Программа «Молоды душой» ресурсного центра «Мосволонтер» расскажет горожанам старшего возраста, как стать волонтером, всего в столице свыше 600 волонтеров старше 55 лет, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Серебряное» волонтерство — это невероятно перспективное направление, ведь москвичи старшего возраста могут поделиться с нами своим жизненным опытом, мудростью, стать наставниками для молодежи», - сказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

По ее словам, в 2021 году программа «Молоды душой» подтолкнет развитие волонтерства среди старшего поколения. Участники получат еще больше возможностей для общения, смогут реализовать свой потенциал и самореализоваться.

Будущих волонтеров ждет несколько программ обучения. Их научат привлекать других людей к волонтерству и их подготовке, расскажут о возможных первых шагах в сфере волонтерства, помогут улучшить личностные качества и многое другое. В ходе программы в столице может появиться 800 новых волонтеров старшего возраста.

Подробная информация о программе «Молоды душой» доступна по телефону +7 (499) 722-69-98. Для участия нужна регистрация на сайте «Мосволонтер». ​

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