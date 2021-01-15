РИАМО - 15 янв. Работник закусочной на улице Зои и Александра Космодемьянских начал хамить и толкать полицейского, который пришел получить объяснения от сотрудника заведения, нарушителя оштрафовали за неповиновение полиции, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

По данным СМИ, речь идет о владельце скандальной закусочной Stal'in doner.

«Восьмого января к полицейским обратились граждане с просьбой проверить законность работы пункта общественного питания на улице Зои и Александра Космодемьянских. Прибывшими сотрудниками полиции установлено, что документация, необходимая для функционирования указанной организации, отсутствует. Предварительно, деятельность осуществлялась с нарушением установленных санитарно-эпидемиологических норм», — говорится в сообщении.

Мужчину, который представился работником заведения, проводили в ОМВД для разбирательства. Работник заверил, что предоставит все документы на осуществление деятельности. До 14 января документов не было представлено.

По этому факту начали проверку. Так как мужчина, который осуществлял деятельность в пункте питания, 9 января не явился в отдел полиции, в его адрес направили телеграмму, которую он получил. 14 января полицейский пришел в закусочную и предложил мужчине для предоставления документов и дачи объяснений проследовать в пункт полиции.

Мужчина отказался выполнять законные требования, в присутствии свидетелей он начал хамить, толкать и хватать сотрудника полиции за обмундирование. Нарушитель также угрожал полицейскому проблемами по службе. После этого мужчину доставили в территориальное подразделение.

В отношении нарушителя составили протокол, который был направлен в Коптевский районный суд. В итоге мужчину оштрафовали.