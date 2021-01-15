РИАМО – 15 янв. Первым делом при обморожении у пострадавшего необходимо исключить воздействие холода на организм, для этого нужно снять всю холодную одежду и переодеться в теплую, затем нужно согреть пораженный участок кожи, сообщил РИАМО врач-терапевт, заведующий Володарской врачебной амбулаторией Видновской районной клинической больницы Тимур Асанов.

Погода в Московском регионе на выходных будет морозной, ожидается снег. В начале новой недели морозы усилятся, температура ночью опустится до минус 27 градусов.

«При обморожении первой или второй степени постепенно согревайте пораженный участок в слегка теплой воде - не выше 36 градусов, при отсутствии пузырей можно сделать мягкий поверхностный массаж, это стимулирует работу кровеносных сосудов», - сказал Асанов.

Он добавил, что на поврежденную морозом область необходимо наложить теплоизоляционную повязку на 15-20 часов. При обморожении третьей-четвертой степеней следует срочно обратиться за медицинской помощью.