РИАМО - 15 янв. Капремонт проведут в центре социального обслуживания «Алексеевский», там появятся новые пандусы и система безопасности, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Согласован проект капитального ремонта территориального центра социального обслуживания «Алексеевский», расположенного на первом этаже пятиэтажного здания, построенного в 1961 году», - сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

В ходе работ входные группы облицуют керамической плиткой, которая не скользит. Отремонтируют ступени, а также поменяют старые перегородки на новые, выполнят отделку помещений. Заменят двери.

В центре «Алексеевский» появятся новые пандусы для маломобильных граждан, сантехника и система безопасности. ​