РИАМО – 15 янв. Чтобы избежать обморожения при сильном похолодании на улице, первым делом необходимо одеваться в несколько слоев, при этом между слоями одежды должен быть воздух, не позволяющий выходить теплу, сообщил РИАМО врач-терапевт, заведующий Володарской врачебной амбулаторией Видновской районной клинической больницы Тимур Асанов.

В Московский регион пришли сильные морозы. На выходных похолодает до минус 21 градуса, а в начале следующей недели ударят морозы до минус 27 градусов.

«В сильные морозы лучше одеваться как «капуста», в несколько слоев, при этом между слоями одежды возникают прослойки воздуха, которые удерживают тепло. В то же время одежда должна быть достаточно свободной, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию крови», - сказал Асанов.

Алкоголь в морозную погоду принимать нельзя категорически. Даже небольшое количество спиртного, расширяя периферические кровеносные сосуды, вызывает значительную потерю тепла и создает лишь иллюзию согревания.

«Курильщикам в морозную погоду в прямом смысле слова также не поздоровится - курение существенно замедляет циркуляцию крови в периферических сосудах, что повышает риск переохлаждения», - добавил Асанов.

По словам врача, чтобы исключить потерю тепла, в рацион своего питания необходимо включить хотя бы одно горячее блюдо или напиток. Своевременный прием пищи поможет организму не терять энергию.