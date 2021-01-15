РИАМО - 15 янв. В пятницу в Подмосковье и столице температура воздуха будет на несколько градусов ниже нормы, столбики термометров могут опуститься до минус 18 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При облачной погоде с прояснениями обойдется без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве - от минус 16 до минус 14, по области - от минус 18 до минус 13 градусов. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба», - говорится в сообщении.

Такая температура будет на 8 градусов ниже среднемесячной нормы января. Небольшой снег уменьшит содержание кислорода в воздухе. У лиц, страдающих заболеваниями сосудистого характера, может ухудшиться самочувствие.

Таким людям при себе надо обязательно иметь лекарства первой помощи, чтобы купировать приступы и ограничить пребывание на морозе.