РИАМО - 14 янв. Художественный руководитель детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский умер на 72-м году жизни, сообщает ТАСС.

Ранее его госпитализировали с коронавирусом. Состояние Грачевского врачи оценивали как тяжелое, он находится в медикаментозной коме.

«Да, он умер», — сказала агентству жена Грачевского Екатерина Белоцерковская.​

Грачевский родился в Раменском районе Московской области в 1949 году. В 1974 году по своей инициативе совместно с драматургом Александром Хмеликом основал детский юмористический киножурнал «Ералаш».

Грачевский — сценарист, режиссер и заслуженный деятель искусств России, член Российской академии кинематографических искусств. Известен зрителям как режиссер фильмов «Крыша», «Между нот, или Тантрическая симфония».

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