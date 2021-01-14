РИАМО - 14 янв. В Московской области членов организованного преступного сообщества, которые совершили махинации с государственной недвижимостью на сумму свыше 130 миллионов рублей, признали виновными в совершении преступлений, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Подмосковью.

«Следствием и судом установлено, что с октября 2011 по август 2016 года 13 членов преступного сообщества, в состав которого входили риелторы, предприниматели, сотрудники кадастровой палаты и иные лица, незаконно приобрели право на девять земельных участков и два здания, расположенные на территории различных населенных пунктов Чеховского муниципального района», - говорится в сообщении.

Так, суммарная стоимость имущества, права на которые были приобретены по итогу совершенных преступлений, составила свыше 130 миллионов рублей. Суммарная рыночная стоимость легализованного членами ОПГ имущества, в числе которых земельные участки и здания, составила не менее 60 миллионов рублей. Это считается особо крупным размером.

Доказательства, которые собрал СК, суд признал достаточными для того, чтобы вынести приговор шести членам банды, действовавшей на территории Чеховского муниципального района. Их признали виновными в организации преступного ОПГ и участии в нем по части первой, второй и третьей статьи 210 УК РФ, а также в совершении шести эпизодов мошенничества по части четвертой статьи 159 УК РФ и легализации по пунктам «а, б» части четвертой статьи 174.1 УК РФ.

Сложность расследования заключалась в большом количестве обвиняемых и использовании ими технических средств конспирации. В ходе следствия допросили около 130 свидетелей, провели свыше 60 обысков и выемок, а также 15 экспертиз, в числе которых оценочные, почерковедческие, землеустроительные, в том числе с целью восстановления границ участка земли, который выдали Минобороны СССР в 1960-х годах.

На имущество обвиняемых наложили арест в обеспечительных целях. Одного из членов банды объявили в международный розыск.

Приговор суда шести членам банды составил от 15 до 17 лет лишения свободы с отбыванием их в колонии строгого режима, а также от 7 до 9 лет колонии общего режима.