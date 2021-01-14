РИАМО - 14 янв. В Подмосковье в настоящий момент прорабатывают возможности для массовой вакцинации от коронавируса трудовых коллективов, сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Сейчас мы смотрим, что было бы удобнее сделать для трудовых коллективов, приехать к ним на работу, чтобы это было удобно», — сказал Воробьев в эфире канала «Россия 24».
Он напомнил, что вакцинация «Спутником V» ведется бесплатно, в рамках ОМС.
На текущий момент в регионе работают свыше 90 прививочных пунктов. Сервис для онлайн-записи на вакцинацию от Covid-19 доступен на региональном портале госуслуг.
Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>
Текстовая трансляция
14 ЯНВАРЯ
- Подмосковье наращивает мощности для вакцинации граждан от коронавирусной инфекцией, регион готов к массовой вакцинации населения, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
- Порядка 40% коек для пациентов с коронавирусом в Московской области на текущий момент свободны, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев:
- Спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин привился от коронавируса.По словам политика, вакцинацию он перенес легко.
- Самое важное о коронавирусе за день в карточках
- В Москве около 140 тысяч человек уже прошли вакцинацию от коронавируса. В городе работают 100 прививочных пунктов.
- Жители столицы смогут вернуться к нормальной жизни уже в мае, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин:
- Столичную кальянную «Мята lounge» опечатали за нарушение антиковидных мер. Предпринимателем не проводились дополнительные санитарно‑противоэпидемические мероприятия.
- В столице разрабатывают систему льгот для горожан, у которых есть антитела к коронавирусу, эта система будет действовать в том числе в городских учреждениях.
- Ряд ограничений из‑за Covid в Москве могут ослабить на следующей неделе. Ранее антиковидные ограничения продлили в Москве до 21 января.
- До конца января ситуация с коронавирусом в Москве может улучшиться, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
- Онищенко раскритиковал высказывание члена ВОЗ о втором годе пандемии:
- Московский кардиолог рассказала о важности прививок от Covid‑19. По ее словам, это поможет сохранить свое здоровье.
- Московские школы готовы к возобновлению очного обучения. С 18 января все ученики первых-одиннадцатых классов московских вернутся за парты.
- На прививку от коронавируса в Подмосковье можно записаться с помощью портала госуслуг, звонка в кол-центр или обращения в поликлинику. Около 60% из тех, кто приходит на вакцинацию, составляют жители старше 60 лет.
- Все прививочные пункты в Подмосковье обеспечены вакциной от Covid‑19. Прививки делают бесплатно.
- Воробьев поручил сделать запись на вакцинацию от Covid удобной и доступной:
- Еще свыше 30 тыс доз вакцины «Спутник V» поступило в Подмосковье. Кампания по вакцинации проводится на бесплатной основе посредством современной и безопасной отечественной вакцины.
- Еще 7049 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Всего число выздоровевших от инфекции в столице увеличилось до 722 487.
- Росздравнадзор напомнил о запрете на использование незарегистрированных вакцин от Covid‑19. Данный запрет прописан в российском законодательстве.
- Мишустин сообщил о переломном моменте в ситуации с Covid‑19:
- Более 30 частных клиник Москвы будут прививать от коронавируса. Партии вакцины уже направили в 15 учреждений.
- Еще 1358 человек вылечили от коронавируса в Подмосковье. За все время в регионе инфекцию победили 132 567 человек.
- Врач рассказал об отличиях в кашле курильщика и заразившегося Covid. У заболевшего при коронавирусе появляется надсадный сухой кашель, когда человек не может откашляться.
- Подмосковье стало одним из регионов‑лидеров по доступности вакцинации от Covid. В топ-5 также вошли Москва, Сахалинская область, Ненецкий автономный округ и Чукотка.
- За сутки в России зарегистрировали 24 763 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 1 263 больных. В Москве - 5 893.
- В ВОЗ предположили, что второй год пандемии будет тяжелее первого. К росту заболеваемости привели морозы, скопление людей внутри помещений и циркулирующие новые штаммы коронавируса.
- Число пунктов вакцинации от Covid‑19 в Москве увеличилось до 100. Количество категорий людей, которые могут привиться, также выросло.
- Собянин рассказал, когда в Москве могут смягчить антиковидные ограничения.
- Вузы и колледжи Москвы не вернутся к очной работе до 21 января.
- Все школьники Москвы возвращаются к очному обучению с 18 января. Транспортные карты школьников разблокируют, и учащиеся вновь смогут пользоваться ими для проезда на общественном транспорте.
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