РИАМО - 14 янв. За 2020 год в центр управления регионом поступило 2349 обращений по вопросам безопасности, ритуальных услуг, а также по другим тематикам, которыми занимаются в Главном управлении региональной безопасности Московской области, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В ЦУР за 2020 год поступило 781 жалоба о продаже наркотиков, 1046 вопросов касались системы «Безопасный регион», 522 обращения зарегистрировано по направлению «погребение и похоронное дело», – сказал зампред правительства Подмосковья - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

Больше всего обращений поступило из Красногорска - 200. Из Раменского городского округа также поступило 191 обращение, а из Подольска — 163.

В минувшем году специалистами ЦУР было зафиксировано и направлено на блокировку в Роскомнадзор 88 противоправных интернет-ресурсов, распространяющих наркотические вещества в Московской области.