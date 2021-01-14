РИАМО - 14 янв. В Подмосковье отметят день рождения русского поэта ХХ века Осипа Мандельштама, в честь 130-летнего юбилея Губернская библиотека даст старт онлайн-эстафете, посвященной его творчеству, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

К эстафете могут присоединиться все желающие и заполнить ленты соцсетей стихами и фактами из биографии Мандельштама. Хештеги акции - #мандельштам130 и #эстафетаМандельштама.

«Правила эстафеты просты: участник записывает и выкладывает видеоролик, в котором читает стихи или переводы, сделанные Мандельштамом, отрывки из его прозы, дневников, писем, и указывает следующих участников онлайн-эстафеты», - говорится в сообщении.

В видео можно рассказать о малоизвестном факте из биографии юбиляра или из истории его творческого наследия, подойдут и собственные сочинения, посвященные или созданные по мотивам творчества поэта.

Узнать больше о поэте, его прижизненных и посмертных публикациях, любимых книгах и многом другом можно в центральной библиотеке Фрязино. Здесь уже 20 лет собирают экспозицию, посвященную наследию Осипа Мандельштама, восстанавливают его личную библиотеку.