РИАМО - 14 янв. Жителям Подмосковья не рекомендуется собираться большими группами при купании в купелях на Крещение в ночь с 18 на 19 января, сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он напомнил, что богослужение в храмах начнется в 18:00, а в 20:00 закончится. В регионе подготовили около 200 купелей. В каждом городском округе есть место для купания, там можно безопасно и комфортно окунуться в купель.

«Ограничения нам диктует жизнь. Фильтры, маски. Ограничения при купании — не скапливаться в палатке большому количеству людей», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, для удобства жителей будут организованы теплые палатки.

Крещение Господне празднуются 19 января и является одним из главных православных праздников.