РИАМО - 14 янв. АО «Мострансавто» осуществит переход на газомоторное топливо, компания уже привлекла инвестора с целью развития сети автомобильный газозаправочных станций в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы.

На текущий момент подписано соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Так, «Мострансавто» передаст в аренду участки земли, где за счет инвестора будут возводиться автомобильные газозаправочные станции. Первые объекты на территориях подразделений в Видном, Мытищах и Долгопрудном могут ввести в эксплуатацию до конца 2021 года. В следующем году количество станций может увеличиться с трех до 14 штук.

«С учетом интенсивной работы пассажирского транспорта логично, что первостепенной задачей становится создание инфраструктуры, и только после этого переход к автопарку на ГМТ. По оценкам наших специалистов, стоимость одного километра пробега снизится примерно на 30%», – говорится в сообщении.

Помимо экономии транспорт, который работает на альтернативных видах топлива, сможет снизить выбросы токсичных веществ в атмосферу более чем в два раза.

Автобусы на газомоторном топливе соответствуют экостандарту Евро-5. Случаи слива и хищения топлива, выявляемые выявляются службой внутреннего контроля, будут исключены.

Строительство стационарных заправочных комплексов, которые будут обладать высокой пропускной способностью на базе филиалов компании станет стимулом для закупки техники в газомоторном исполнении.

«Мострансавто» — это один из крупнейших автобусных перевозчиков в Подмосковье. Свыше 4 тысяч автобусов выходят на более чем 1,27 тысячи ежедневно, а услугами транспорта пользуются свыше 1 миллиона пассажиров каждый день.

Ранее важность применения природного газа в сегменте перевозок пассажиров отмечал президент РФ Владимир Путин.