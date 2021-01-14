РИАМО - 14 янв. В Коломне 15 января откроют выставку, которую посвятили 490-летию завершения строительства Коломенского кремля, выставка «Фото. Кремль Коломны» откроется на галерее Краеведческого музея, говорится в сообщении министерства культуры Московской области.

«Музей расскажет о первой научной реставрации кремля в конце ХIХ века, череде реставраций второй половины ХХ века, когда было сохранено и достаточно удачно отреставрировано все то, что доступно посетителям сегодня», – говорится в сообщении.

Посетители выставки смогут увидеть фотографии кремля из фондов музея-заповедника «Коломенский кремль». Также посетителям представится возможность узнать о том, как крепость преображалась на протяжении трех веков.

Работа выставки будет проходить офлайн. Открытие пройдет 15 января в 15:00 в онлайн-формате, на него приглашены все желающие.

Коломенский кремль представляет собой одну из самых больших и мощных крепостей своего времени. Ее строили в 1525-1531 годах, во время царствования Василия III, когда Москва стремилась защитить свои южные рубежи, обезопасив их от набегов «осколков» Золотой орды.

Главное здание музея-заповедника «Коломенский кремль» находится в центре городского кремля в купеческой усадьбе XIX-XX веков, которая является памятником истории и культуры областного значения.

Музей – единственное место в городе, где на текущий момент представлена история Коломны с древнейших времен до XX столетия через подлинные материалы фондовых коллекций. С привлечением предметов из фонда музея, частных организаций и лиц в нем проводятся временные выставки.