РИАМО - 14 янв. Власти Подмосковья намерены наращивать расходную часть бюджета в 2021 году для реализации ключевых проектов в различных сферах, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы относительно неплохо закончили, не упали по доходам, в конце года мы выровнялись. <...> Московская область обязана нарастить расходы. У нас громадные планы. <...> Мы делаем все, чтобы иметь достаточно ресурсов для решения проблем наших жителей», — сказал Воробьев эфире канала «Россия 24».

Он отметил, что в регионе приняты меры для поддержки бизнеса, а также внедряются крупные инвестиционные проекты.

«У нас все социальные обязательства, образование, здравоохранение, общественный транспорт, льготы, все это остается в силе. Мы бы хотели ничего не сокращать. Очень надеемся, что бизнес, экономика нас не подведут», — заключил Воробьев.