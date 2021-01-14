РИАМО - 14 янв. В Москве перед судом предстанут семь участников преступной группы, обвиняемые в организации незаконного пребывания на территории России свыше 167 тысяч иностранцев, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Участники группы обвиняются в организации незаконной миграции, фиктивной постановке на учет иностранцев и получении взятки.

«Злоумышленники передали в ГУ МВД России по Москве в электронной форме заведомо ложные сведения о месте пребывания иностранных граждан для осуществления их миграционного учета», — говорится в сообщении.

Местом их пребывания указывалось помещение, расположенное на проспекте 40 лет Октября. За свои услуги злоумышленники получали от 2,5 до 5 тысяч рублей.

Двое обвиняемых пошли на досудебные соглашения о сотрудничестве и сдали своих подельников. Организатору преступной схемы удалось скрыться, его разыскивают.

В ближайшее время уголовные дела будут направлены в Люблинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.