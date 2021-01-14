РИАМО - 14 янв. В текущем году в рамках федерального проекта «Культура малой Родины» объем финансирования театров Подмосковья составит 60 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«В рамках федерального проекта «Культура малой Родины» в Московской области в 2021 году продолжится модернизация театров и постановка новых спектаклей. Заключены соглашения с министерством культуры РФ на реализацию проектов «Театр – детям» и «Театры малых городов», – говорится в сообщении.

В текущем году в рамках федеральной субсидии закупят кресла для театра «Куклы и Люди» городского округа Лобня, а также поставят 26 премьерных спектаклей.

Так, получателями субсидии на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы в 2020 году стали два государственных, а также 16 муниципальных театров из 13 городских округов региона. Суммарный объем финансирования составил 54,4 миллиона рублей.

Театры поставили 35 премьерных спектаклей, закупили кресла в зрительный зал для Театра кукол «Радуга» городского округа Люберцы, световое, звуковое, проекционное и видеооборудование.