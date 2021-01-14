РИАМО - 14 янв. Спасатели проверили толщину льда на водоемах Подмосковья, проверки на акватории региона проходят в рамках месячника «Тонкий лед», небезопасная толщина льда сохраняется на 13 водных объектах, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлпожспас» Московской области.

«В ходе патрулирования водных объектов специалисты измеряют толщину льда и проводят с рыбаками и любителями активного отдыха профилактические беседы о правилах безопасности при нахождении на водоеме в зимний период», – говорится в сообщении.

На текущий момент небезопасная толщина льда в районе менее 7 сантиметров сохраняется на реке Лопасня в Чехове, реке Ока в Серпухове, Ступине, Кашире, Озерах, Луховицах, Москве-реке в Коломне, Бронницах и Жуковском, реке Клязьма в Богородском, реке Яуза в Мытищах, реке Вохонка в Павловском Посаде, реке Городенка в Ступине.

Также небезопасный лед остается на реке Пахра в Подольске, реке Волга в Дубне, реке Нерская, озерах Островное и Светлое в Воскресенске, реке Нахабинка в Красногорске, на Шатурской группе озер в Рошале, а также Озернинском водохранилище в Рузе.

Гражданам напоминают о том, что лед, который припорошил снег, является чрезвычайно ненадежным. Также опасность представляют проруби, трещины и лунки, покрытые тонким слоем льда. Они проламываются при движении.

Работы в рамках месячника проводят спасатели «Мособлпожспас» совместно с работниками Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по региону и пожарно-спасательных гарнизонов.