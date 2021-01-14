РИАМО - 14 янв. В Москве за четверг выпало до 3 миллиметров осадков, что составляет более 6 процентов от месячной нормы, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«На ВДНХ выпал 1 миллиметр осадков, в центре выпало 3 миллиметра осадков. Это столько за прошедший день. При месячной норме в 44 миллиметра осадков это более 6 процентов», — сказала Позднякова.

В Московском регионе 15 января будет облачно, пройдет небольшой снег, образуется гололедица. Порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду.

Температура ночью составит минус 17 – минус 15 градусов, а днем — минус 15 – минус 13 градусов.