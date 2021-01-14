РИАМО - 14 янв. Резиденты особой экономической зоны «Дубна» активно оказывают помощь инфекционным отделениям больниц Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Так, компания ООО «Аркрэй» на безвозмездной основе предоставила Тамлодмской ЦРБ тест-полоски «Глюкокард» собственного производства. Полоски нужны для глюкометров. Измерение уровня сахара в крови позволяет оперативно оказать медпомощь больным сахарным диабетом, которые заразились коронавирусом.

«В прошлом году ОЭЗ технико-внедренческого типа «Дубна» отметила свое 15-летие. За время своей работы подмосковная Особая экономическая зона доказала свою эффективность, став одной из «точек роста» не только в нашем регионе, но и во всей стране. Условия, которые созданы для ее резидентов, признаны лучшими в России», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что готовая инженерная, таможенная и социальная инфраструктуры, позволила зоне стать центром поддержки инновационного предпринимательства. Так, с целью развития инвестиционная площадка становится выбором многих производителей медицинских изделий.

Компания «ВестМедГрупп» наладила выпуск настенных и потолочных медицинских консолей, а также универсальных клапанных систем для подвода медгазов к койке пациента и рабочему месту персонала учреждения здравоохранения. Компания производит и устройства для контроля за давлением в трубопроводах централизованной системы медицинского газоснабжения.

Так, компания производит оборудование для помощи инфекционным отделениям больниц региона и является резидентом особой экономической зоны. В январе текущего года запущено серийное производство медицинских кислородных редукторов, первая партия которых уже поставила в медучреждения. Они производятся из отечественных материалов и комплектующих.​

Компания ООО «Аркрэй» представляет собой дочернее предприятие японской корпорации Arkray Inc, которая является один из мировых лидеров в разработке и производстве медицинского лабораторного и портативного оборудования для диагностики сахарного диабета.