РИАМО - 14 янв. Столичные строители приступили к бетонированию пролетного строения моста №1 через реку Лихоборка на участке Северо-Восточной хорды, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства города Москвы.

«Мы приступили к бетонированию пролетного строения моста №1 через реку Лихоборка на участке Северо-Восточной хорды, - сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что на двух других мостах через Лихоборку продолжаются работы. Там создают свайное основание для будущих опор.

Работы ведутся по проекту строительства участка Северо-восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе. Мост №1 обеспечит движение автотранспорта по четырем полосам по боковому проезду в сторону Алтуфьевского шоссе.